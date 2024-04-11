РЭО предложил уменьшить порции школьных обедов для сокращения пищевых отходов

В России необходимо создать систему заказа школьных обедов, а также предусмотреть возможность уменьшения порций для учащихся младших классов, считает гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии