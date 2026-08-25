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Учёный Литвинов: прививки от сезонных инфекций лучше делать в сентябре—октябре

Учёный Литвинов: прививки от сезонных инфекций лучше делать в сентябре—октябре

Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал, что при подготовке к сезону респираторных инфекций стоит обратить внимание на вакцинацию, влажность воздуха, полноценный сон и уровень физической нагрузки.

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