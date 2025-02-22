Стало известно, что Британия и Франция готовят США сценарий третьей мировой войны

МОСКВА, 22 февраля, ФедералПресс. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют во время своего визита в Вашингтон обсудить с президентом США вопрос отправки 30 тысяч военных на Украину.
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