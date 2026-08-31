ВС РФ с первого удара обрушили юго-западный фланг обороны Дружковки

Освобождены несколько населённых пунктов на Дружковском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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