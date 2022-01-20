Пакистан и Афганистан свяжет железная дорога

Основные события в Пакистане с 13 по 19 января. Визит советника по национальной безопасности Пакистана в Афганистан отменен из-за массовых антипакистанских демонстраций в Кабуле; в Исламабаде боевики напали на полицейский патруль; возобновились переговоры по газопроводу ТАПИ; между Кабулом и Пешаваром может появится железная дорога; в Пакистане наблюдается 30-процентный рост числа психических заболеваний; премьер-министр Имран Хан публично огласил «Национальную политику безопасности».