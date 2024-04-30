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Всё о женщинах

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А почему мужчины не хотят терпеть, сохраняя плохой брак?

А почему мужчины не хотят терпеть, сохраняя плохой брак?

Сейчас я нахожусь в том возрасте, когда по ровесникам уже видно, кто из-за чего развелся. Если раньше многое удавалось кокетливо скрывать – в 20 лет еще реально пить бензин и ночевать под забором так, чтобы никто не догадался, то в 40 – уже нет, все как на ладони, в основном.

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