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Воронежские новости

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Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2027

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2027

Банк России принял решение сохранить действующие ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода.

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