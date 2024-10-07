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Химатака в Судже: Враг применил особые боеприпасы - отравились десятки человек. Готовится новая провокация

Химатака в Судже: Враг применил особые боеприпасы - отравились десятки человек. Готовится новая провокация

В Минобороны России заявили, что факт химических атак ВСУ в Судже подтвержден, пострадали два десятка человек.

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