Импорт российской нефти в Индию достиг двухлетнего минимума

Для Индии, которая импортирует более 80% потребляемой ею ежедневно сырой нефти, расходы резко возросли, а дешевые российские баррели исчезают, поскольку индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают танкеров, прямо подпадающих под санкции США.