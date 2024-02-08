Warner Music Group объявила, что попрощается с некоторыми сотрудниками

Warner Music Group, одна из крупнейших в мире музыкалных компаний, сократит 10% своей рабочей силы, или 600 рабочих мест, в своих дочерних медиакомпаниях в рамках плана сокращения расходов на 200 миллионов долларов, объявил ее генеральный директор.
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