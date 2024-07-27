Научный шок: Леонардо да Винчи описал гравитацию задолго до Ньютона

История с упавшим на голову яблоком могла бы быть не такой запоминающейся. Итальянский художник и изобретатель Леонардо да Винчи описал принципы гравитации ещё в начале 1500-х годов, выяснили инженеры Калифорнийского технологического института, повторно изучившие записи учёного.