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В Новгородской области полицией расследуется уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений

Сотрудники отделения полиции по Холмскому району МОМВД России «Старорусский» в рамках проверки сообщения о нарушении лесного законодательства выявили факт незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере.

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