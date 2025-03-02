Honor инвестирует $10 млрд в ИИ, чтобы стать круче Samsung и Apple Китайский производит...

Honor инвестирует $10 млрд в ИИ, чтобы стать круче Samsung и AppleКитайский производитель смартфонов Honor объявил о крупномасштабных инвестициях в размере $10 млрд в развитие искусственного интеллекта (ИИ) в течение следующих пяти лет.
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