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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Honor инвестирует $10 млрд в ИИ, чтобы стать круче Samsung и Apple Китайский производит...

Honor инвестирует $10 млрд в ИИ, чтобы стать круче Samsung и Apple Китайский производит...

Honor инвестирует $10 млрд в ИИ, чтобы стать круче Samsung и AppleКитайский производитель смартфонов Honor объявил о крупномасштабных инвестициях в размере $10 млрд в развитие искусственного интеллекта (ИИ) в течение следующих пяти лет.

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