Hindustan Times: в Дели обрушение общежития унесло жизни троих

В районе Сатья Никетан в юго-западном Дели обрушилось многоэтажное студенческое общежитие. По данным Hindustan Times, погибли три человека, под завалами могут находиться до 50 студентов.
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