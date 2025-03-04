13 историй, благодаря которым вы поймете, как устроен менталитет жителей Скандинавии

Скандинавия известна своим высоким уровнем жизни, суровым климатом и особым менталитетом. Но жители этих стран удивляют не только этим! Мы собрали 13 реальных историй, которые доказывают, что скандинавы могут удивлять.
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