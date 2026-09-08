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test mazurok

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❕В Крыму начались продажи угля для населения к отопительному сезону

❕В Крыму начались продажи угля для населения к отопительному сезону Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что цена за тонну составит от 16 500 до 19 500 рублей в зависимости от фракции.

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