❕В Крыму начались продажи угля для населения к отопительному сезону Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что цена за тонну составит от 16 500 до 19 500 рублей в зависимости от фракции.
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