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Мутаз Баршим: «Был бы рад видеть Лысенко, Иванюка и Акименко на ОИ-2024. Они очень сильные ребята, а я обожаю конкуренцию»

«Конечно, я слежу за их результатами. Как иначе? Знаю, что они несколько раз прыгали по 2,33 – 2,35. По поводу их допуска.

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