❗️К 20:00 11 октября в Феодосии в пунктах временного размещения оставалось всего 29 человек Это жители микрорайона Северный и ул.
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❗️К 20:00 11 октября в Феодосии в пунктах временного размещения оставалось всего 29 человек Это жители микрорайона Северный и ул.