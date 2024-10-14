Казахстан Черчесова идет ко дну, победы Синнера и Соболенко в Китае, Ямаль досрочно вернется в «Барсу», новый мировой рекорд в марафоне, Глушенков объяснил зарплаты футболистов и другие новости

КУАТ Разве там нет представителей Газпрома?

Максим Комаров Есть, конечно, их большинство. И что? Одни представители Газпрома организовывают матчи с клубами Сербии, Казахстана, Турции, Аргентины и т.д., а другие не могут договориться с какой-нибудь Африкой.