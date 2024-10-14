Казахстан Черчесова идет ко дну, победы Синнера и Соболенко в Китае, Ямаль досрочно вернется в «Барсу», новый мировой рекорд в марафоне, Глушенков объяснил зарплаты футболистов и другие новости

1. В Лиге наций Англия победила Финляндию в гостях, Австрия забила 5 голов Норвегии, Казахстан проиграл Словении – у Станислава Черчесова 3 поражения и ничья во главе казахстанской сборной, общий счет – 0:8.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Россия не сыграет с Пакистаном, Клопп – босс футбола в «Ред Булле», Осинькин остается в «Крыльях», Гончаренко возглавил «Пари НН», Медведев прошел Циципаса, «Трактор» троллит Ротенберга и другие новости
- Иньеста завершил карьеру, матч России и «неофициальной» сборной Пакистана, Шестеркин отклонил предложение на 88 млн долларов, сын Кадырова требует от чеченцев не драться в поп-MMA и другие новости
- Медведева заменит Загитову в «Ледниковом периоде», Бурунди и Туркмения – возможные соперники России, луганская «Заря» хочет во Вторую лигу, Ротенберг обиделся на КХЛ и другие новости
Свежие комментарии