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Не только о футболе

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Казахстан Черчесова идет ко дну, победы Синнера и Соболенко в Китае, Ямаль досрочно вернется в «Барсу», новый мировой рекорд в марафоне, Глушенков объяснил зарплаты футболистов и другие новости

Казахстан Черчесова идет ко дну, победы Синнера и Соболенко в Китае, Ямаль досрочно вернется в «Барсу», новый мировой рекорд в марафоне, Глушенков объяснил зарплаты футболистов и другие новости

1. В Лиге наций Англия победила Финляндию в гостях, Австрия забила 5 голов Норвегии, Казахстан проиграл Словении – у Станислава Черчесова 3 поражения и ничья во главе казахстанской сборной, общий счет – 0:8.

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Комментарии
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КУАТ
Разве там нет представителей Газпрома?
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12 час.
Максим Комаров
Есть, конечно, их большинство. И что? Одни представители Газпрома организовывают матчи с клубами Сербии, Казахстана, Турции, Аргентины и т.д., а другие не могут договориться с какой-нибудь Африкой.
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10 час.
Игорь Афанасьев
Глушенков со Смоловым не ходили в школу? Все детство тренировались? Хорошо, хоть читать и писать научились, хотя не уверен.
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8 час.

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