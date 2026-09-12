«Плевок в Трампа»: Зеленский в Канаде подписал акт о «100-летнем партнёрстве»

При этом Зеленский проигнорировал США, не став совершать визит. Или ему прямо сказали, что его там не ждут?.
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