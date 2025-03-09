Милош Бикович раскрыл подробности о съемках психологического триллера: «Легкая шизофрения»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 марта, ФедералПресс. В рамках XXIII международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» прошел спецпоказ сербского психологического триллера «Изоляция» с Милошем Биковичем в главной роли, сообщает ugra-news.
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