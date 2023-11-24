Эксперт рассказал о возможностях йеменских хуситов перекрыть судоходство в Красном море

Хуситы способны создать угрозу судоходству в Красном море, но вступать в открытое противоборство с США пока не планируют, рассказал «Известиям» научный сотрудник Центра стратегических исследований Саны Мурад Арифи.
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