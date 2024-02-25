Черчесов: нельзя ждать качественного уровня в матче "Зенита" и "Спартака"

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не ждет высокого уровня футбола от матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком".
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