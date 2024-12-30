График работы СФР в новогодние праздничные дни представили воронежцам

Клиентские службы фонда завершили прием граждан в субботу 28 декабря. При этом, чтобы у жителей региона была возможность обратиться за услугами во время праздников, офисы СФР проведут обслуживание по сокращенному графику 4 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)