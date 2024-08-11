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Тысячесильный спорткар Denza Z9 GT, способный разгоняться до «сотни» менее чем з...

Тысячесильный спорткар Denza Z9 GT, способный разгоняться до «сотни» менее чем з...

Тысячесильный спорткар Denza Z9 GT, способный разгоняться до «сотни» менее чем за три секунды, скоро поступит в продажуКрупнейший в Китае производитель гибридов и электромобилей, компания BYD, не стесняется сотрудничать с прочими участниками рынка, поэтому несколько лет назад было созданное совместное с Daimler предприятие Denza.

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