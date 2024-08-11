Тысячесильный спорткар Denza Z9 GT, способный разгоняться до «сотни» менее чем з...

Тысячесильный спорткар Denza Z9 GT, способный разгоняться до «сотни» менее чем за три секунды, скоро поступит в продажуКрупнейший в Китае производитель гибридов и электромобилей, компания BYD, не стесняется сотрудничать с прочими участниками рынка, поэтому несколько лет назад было созданное совместное с Daimler предприятие Denza.