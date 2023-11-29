Экс-глава СВР Украины: жену Буданова отравили мышьяком и ртутью

По его словам, в настоящее время нет данных о том, существует ли угроза жизни Будановой.<strong>Бывший руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Валерий Кондратюк в эфире радио NV заявил, что супруга начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова Марианна была отравлена мышьяком и ртутью.