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Царьград

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Минобороны России: дрон «Молния-2» уничтожил цель в СВО

Минобороны России: дрон «Молния-2» уничтожил цель в СВО

Русский дрон-камикадзе «Молния-2», использованный бойцами группировки войск «Центр», успешно уничтожил опорный пункт противника в зоне Специальной военной операции.

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