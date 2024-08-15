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Дубинский: после провала операции ВСУ в Курской области Зеленскому никто не поможет

Дубинский: после провала операции ВСУ в Курской области Зеленскому никто не поможет

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что при провале дерзкой операции ВСУ в Курской области нынешнему главе киевского режима Владимиру Зеленскому никто не станет помогать.

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