Олег Газманов высказался о замужестве дочери и своем зяте: «Свадьба прошла без драки»

Народный артист раскрыл, какой подарок он преподнес молодоженам. Олег Газманов Belkin Alexey/news.ru/GloballookpressГлавный «есаул» страны впервые публично прокомментировал свадьбу своей дочери Марианны, которая вышла замуж в начале июля.
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