7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 263 подписчика

Олег Газманов высказался о замужестве дочери и своем зяте: «Свадьба прошла без драки»

Олег Газманов высказался о замужестве дочери и своем зяте: «Свадьба прошла без драки»

Народный артист раскрыл, какой подарок он преподнес молодоженам. Олег Газманов Belkin Alexey/news.ru/GloballookpressГлавный «есаул» страны впервые публично прокомментировал свадьбу своей дочери Марианны, которая вышла замуж в начале июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии