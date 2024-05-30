Очередные чудеса рвения и срывания покровов продемонстрировали те, кто должен, казалось бы, обеспечить порядок на ЕГЭ в городе Воронеже - 28 мая, в день пограничника, в школе № 62 этого славного города учениц подвергли настолько тщательному досмотру перед сдачей госэкзамена, что, родителям, узнавшим о таком факте, с непривычки показалось, что их детей подозревали как минимум в контрабанде запрещенных веществ, драгоценных камней или еще чего столь же особого усердия требующего.
Экзамен на раздевание
Комментарии
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Алексей Васильев
А у наших чиновников никогда проверки ничего не выявляют. Ворон ворону...
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4 час.
Михаил Киселев
Что должен делать проверяющий если рамка срабатывает - сказать проходите пожалуйста? Разве мало было в школах стрельбы и поножовщины. Проверяющие действовали по инструкции, а её писали люди повыше. Нечего из учителей делать крайних. Школьницам на экзамены надо одеваться нормально - это не ночной клуб (они всё отлично знают).
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4 час.
Катерина
Так же думаю.
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3 час.
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