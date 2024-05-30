Экзамен на раздевание

Очередные чудеса рвения и срывания покровов продемонстрировали те, кто должен, казалось бы, обеспечить порядок на ЕГЭ в городе Воронеже - 28 мая, в день пограничника, в школе № 62 этого славного города учениц подвергли настолько тщательному досмотру перед сдачей госэкзамена, что, родителям, узнавшим о таком факте, с непривычки показалось, что их детей подозревали как минимум в контрабанде запрещенных веществ, драгоценных камней или еще чего столь же особого усердия требующего.