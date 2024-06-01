Дочка Леры Кудрявцевой дала свое первое интервью

Дочка ведущей Леры Кудрявцевой рассказала, кем хочет стать, когда вырастит. Конечно, так увлекательно следить за развитием событий в телепередачах и просматривать интересные моменты из жизни звездных гостей в студии! Встреча с дочерью Леры и Игорем Макаровыми на столь значимой для них съемке программы «Секрет на миллион» наверняка стала поистине незабываемым моментом.
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