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Царьград

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Госдума утвердит начисление баллов за каждого ребенка с 2026 года

Госдума утвердит начисление баллов за каждого ребенка с 2026 года

Депутат Госдумы Алексей Говырин раскрыл детали начисления с 2026 года пенсионных баллов родителям за уход за детьми до полутора лет.

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