Небензя: голосование в СБ ООН по сектору Газа показало, кто хочет мира

Члены СБ ООН после вето Соединённых Штатов на проект резолюции по Газе в очередной раз убедились в том, кто хочет мира в ближневосточном регионе, а «кто продолжает играть в геополитические игры», заявил постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.