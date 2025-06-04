Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Значит после смерти будем жить.DM: умерший на 45...
  • Юрий Кушнарев
    после таких заявлений,а оно явно политическое и согласовано с Кремлём,должен бы последовать разрыв дипотношений.Но чт...ФСБ РФ назвала Ве...
  • лина любимцева
    "Русификация"... Русскому языку этих дебилов лабусов  ОБУЧАЛИ, но ведь  ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК ЖЕ НЕ ЗАПРЕЩАЛИ. А чего сейчас...Депутата Росликов...

Небензя: голосование в СБ ООН по сектору Газа показало, кто хочет мира

Небензя: голосование в СБ ООН по сектору Газа показало, кто хочет мира

Члены СБ ООН после вето Соединённых Штатов на проект резолюции по Газе в очередной раз убедились в том, кто хочет мира в ближневосточном регионе, а «кто продолжает играть в геополитические игры», заявил постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх