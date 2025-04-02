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Царьград

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Дату весеннего субботника назвали в Новосибирске

Дату весеннего субботника назвали в Новосибирске

По поручению главы Новосибирска ко Дню Победы город должен засиять чистотой.Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев определил дату проведения общегородского субботника.

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