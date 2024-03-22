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Крымское информационное агентство

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  • sorsw
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Более 7 километров трассы Симферополь – Красноперекопск отремонтируют до конца года

Более 7 километров трассы Симферополь – Красноперекопск отремонтируют до конца года

Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта РК, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму ведутся работы по ремонту участка дороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью протяженностью более 7 км.

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