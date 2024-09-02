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Русская весна

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В Финляндии назвали сценарии действий НАТО в случае обвала фронта ВСУ

В Финляндии назвали сценарии действий НАТО в случае обвала фронта ВСУ

На фоне тяжелой ситуации для ВСУ вдоль восточной линии фронта НАТО стоит перед выбором между новой опасной эскалацией и постепенным урегулированием конфликта, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.

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