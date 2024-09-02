В Финляндии назвали сценарии действий НАТО в случае обвала фронта ВСУ

На фоне тяжелой ситуации для ВСУ вдоль восточной линии фронта НАТО стоит перед выбором между новой опасной эскалацией и постепенным урегулированием конфликта, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии