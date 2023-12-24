ВС РФ поразили установку NASAMS производства Норвегии

РИАМО - 24 дек. Российские бойцы поразили пусковую установку зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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