Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 545 подписчиков

Рыбин: Овечкин встал на ступеньку с Гретцки, Месси, Роналду и Леброном Джеймсом

Рыбин: Овечкин встал на ступеньку с Гретцки, Месси, Роналду и Леброном Джеймсом

Экс-игрок петербургского СКА Максим Рыбин поставил российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина в один ряд с легендарными личностями из других видов спорта, например, португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх