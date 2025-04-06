Рыбин: Овечкин встал на ступеньку с Гретцки, Месси, Роналду и Леброном Джеймсом

Экс-игрок петербургского СКА Максим Рыбин поставил российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина в один ряд с легендарными личностями из других видов спорта, например, португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.
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