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Аргументы недели

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Школьница через суд добилась пересдачи ЕГЭ

Школьница через суд добилась пересдачи ЕГЭ

Школьница, выгнанная с ЕГЭ якобы из-за камеры в пуговице, через суд добилась пересдачи. Её удалили с экзамена по биологии – как раз подозревали в том, что технику она спрятала в одежде.

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