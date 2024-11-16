Общественники потребовали изъять из магазинов РФ консервы с личинками червей

Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой изъять из оборота консервы печени минтая по-приморски, в которых ранее были обнаружены личинки червей в одном из супермаркетов в Санкт-Петербурге.