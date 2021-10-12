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Подростки беспрепятственно прошли на территорию Уссурийского локомотиворемонтного завода

Подростки беспрепятственно прошли на территорию Уссурийского локомотиворемонтного завода

На территорию локомотиворемонтного завода Уссурийска сегодня, 12 октября, беспрепятственно прошли учащиеся 2 и 3 курса автомобильно-технического колледжа.

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