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София Ротару выставила на продажу подаренное Лужковым жилье в Москве за десятки миллионов долларов: Покупателей пока нет

София Ротару выставила на продажу подаренное Лужковым жилье в Москве за десятки миллионов долларов: Покупателей пока нет

О жизни народной артистки СССР Софии Ротару с некоторых пор практически ничего не было известно. Еще в 2022 году она покинула свой роскошный особняк под Киевом, скрывалась у себя на родине, в селе Маршинцы Черновицкой области, и при первой возможности перебралась с семьей в Италию.

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