Audi Q6 – поклонникам западных авто придется серьезно раскошелиться

Любителей некитайской автомобильной техники во всем мире и России не стало меньше. Многие по-прежнему предпочитают покупать привычные американские, японские или немецкие машины, давно себя зарекомендовавшие с лучшей стороны.
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