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Фейк о повреждении трассы М-12 начал распространяться в Нижегородской области

Фейк о повреждении трассы М-12 начал распространяться в Нижегородской области

Нижегородцы поверили непроверенной информации, размещённой в местном паблике в Телеграмме. В посте повреждения трассы в Тверской области выдали за неприятность на новой платной трассе на юге Нижегородской области.

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