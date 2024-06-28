RS: увлечение Пентагона сложной техникой ведет к гибели бойцов

Увлечение Пентагона чересчур сложной техникой ведет к гибели бойцов. Об этом свидетельствуют регулярные катастрофы с участием конвертоплана V-22 Osprey, отметил старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер в материале для Responsible Statecraft.