RS: увлечение Пентагона сложной техникой ведет к гибели бойцов

Увлечение Пентагона чересчур сложной техникой ведет к гибели бойцов. Об этом свидетельствуют регулярные катастрофы с участием конвертоплана V-22 Osprey, отметил старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер в материале для Responsible Statecraft.
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