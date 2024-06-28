360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tolip
    Браво👍Бастрыкин предлож...
  • Valentina Grosu
    Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашен...Грузия, Молдавия ...
  • Юрий Ярмоленко
    ПохуАнна Нетребко и Ю...

RS: увлечение Пентагона сложной техникой ведет к гибели бойцов

RS: увлечение Пентагона сложной техникой ведет к гибели бойцов

Увлечение Пентагона чересчур сложной техникой ведет к гибели бойцов. Об этом свидетельствуют регулярные катастрофы с участием конвертоплана V-22 Osprey, отметил старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер в материале для Responsible Statecraft.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх