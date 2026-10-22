Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков продолжил забивать очки в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись голевой передачей в матче против «Баффало Сейбрз».
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