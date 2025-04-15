Запад необратимо изменился после прихода Трампа, считает фон дер Ляйен

Запада в привычном понимании больше нет. Он необратимо изменился после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, заявила в интервью немецкой газете председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
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