Аким Алматы поздравил горожан с Днем города

Аким Алматы Ерболат Досаев поздравил алматинцев с праздником. «Сегодня мы отмечаем День Алматы. От всей души поздравляю Вас с этим прекрасным праздником! Глава нашего государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет приоритетное внимание развитию своего родного города и отмечает, что «Алматы - особое место на карте мира, это территория дружбы, согласия, интернационализма».