Система маркировки будет блокировать продажу просроченных препаратов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенный группой депутатов Госдумы законопроект, который предусматривает запрет продажи лекарств с истекшим сроком годности на основе информации из системы маркировки.
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