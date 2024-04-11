Газманов в муках после «предательства» сына — откровения жены

Народный артист на днях перенес операцию. Олег Газманов © Pavel Kashaev/globallookpress.comПока сын Олега Газманова привыкает к жизни под новой фамилией, глава семьи занят реабилитацией после перенесенного недавно хирургического вмешательства.
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